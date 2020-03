L'arte ai tempi del Coronavirus. Sulle chat impazza il video ironico con i quadri più famosi del mondo. Una risata ci salverà! In un momento così delicato in cui l'emergenza coronavirus è entrata di prepotenza a sconvolegere le nostre vite, il web continua ad alleviare questi momenti terribili con meme e video ironici. Come quello che vogliamo proporvi anche noi.

Da Magritte a Caravaggio, ogni quadro parla dell'emergenza Coronavirus, ovviamente in modo ironico ma intelligente. Ed è così che l'Urlo di Munch diventa lo starnuto.

Il figlio dell'uomo di Magritte diventa Il paziente zero

L'incredibile Giudizio Universale di Michelangelo, al tempo del Coronavirus diventa il simbolo dell'Assembramento.

Spazio anche alla più stretta attualità. Sono in tantissimi purtropo quelli che sono scappati dal Nord per tornare dalle proprie famiglie, ed anche qui l'arte ha il suo quadro perfetto. Il Quarto Stato di Pezza da Volpedo diventa In fuga dal Nord.

Il divieto di uscire viene rappresentato perfettamente dalle Piazze Metafisiche di De Chirico

Anche gli innamorati in questo periodo devono fare particolamenete attenzione. Tra le misure per il contrasto al Coronavirus c'è il divieto di abbracci e strette di mano... figuriamo di bacio! Qundi il bacio di Klimt è concesso ... a un metro di distanza.

E chiudiamo con un grande cruccio. Stando a casa e avendo più tempo a disposizione si mangia molto di più del solito e lo sport è davvero limitato. Poteva mai mancare Botero con le sue donne formose? L’utilizzo delle forme dilatate di Botero, evocavano all'artista una profonda sensualità costituistuendo così il suo marchio di fabbrica.

