Questo giornalista non è (realmente) umano e dà le notizie al Tg per 24 ore al giorno

Giovedì 8 Novembre 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 08-11-2018 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può? Forse, nei casi di attualità più imponenti qualcuno lo ha fatto. Ma farlo senza fatica, senza pausa e senza una goccia di sudore è francamente impossibile. Questo giornalista invece ce la fa. Ma il motivo è che. La sua fisionomia appartiene a un vero anchorman, la sua voce anche. Ma tutto è gestito dall'intelligenza artificiale. Ed è il primo al mondo ad essere apparso in televisione. Il suo nome?AI Anchors è andato in onda sul canale New China Tv all'interno del telegiornale dell'. Si è presentato al pubblico con un simpatico «» e ha spiegato di avere il volto e la voce di Zhang Zao, collega umano dell'agenzia. Pochi invece i dettagli sulla tecnologia utilizzata in questo primo esperimento di notiziario prodotto con l'intelligenza artificiale. Le movenze della sua bocca sono programmate per seguire le parole che pronuncia.L'AI Anchorsdai video trasmessi in diretta e può leggere i testi con la stessa naturalezza di un presentatore classico. È stato sviluppato congiuntamente dalla Xinhua News Agency, l'agenzia stampa ufficiale di stato della Cina, e dalla società di motori di ricerca Sogou.com.Secondo Xinhua, AI Anchors è diventato un membro del suo team di reporting e può lavorare 24 ore al giorno sul sito ufficiale e su varie piattaforme di social media, riducendo i costi di produzione delle notizie e migliorando l'efficienza.