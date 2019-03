Sopravvissuto al disastro aereo della Chape, giornalista muore d'infarto a 45 anni giocando a calcio

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:16

Il giornalista Rafael Henzel, uno dei sei sopravvissuti al disastro aereo che ha coinvolto nel 2016 lo staff della squadra brasiliana di calcio Chapecoense, è deceduto per un infarto nella città brasiliana di Chapecó.Henzel, 45 anni, ha avuto un infarto mentre era con i suoi amici, con cui giocava a calcio ogni martedì. Al momento del malore, il giornalista è stato trasferito all'ospedale regionale cittadino, dove è spirato, come dettaglia il giornale Folha.Il 28 novembre 2016, Rafael Henzel si era miracolosamente salvato durante l'incidente aereo sul quale viaggiava tutta la squadra del Chapecoense con il suo staff, schiantandosi poi sfortunatamente con le 77 persone a bordo. La tragedia aerea ha causato la morte di 71 persone, risparmiando solo sei sopravvissuti. Henzel era uno di loro e, un anno dopo la tragedia, il giornalista ha pubblicato il libro «Viva como se partida» per raccontare la sua esperienza dopo l'incidente.