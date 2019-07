Ragazza suicida a 18 anni come la mamma: non sapeva di essere incinta

Mercoledì 3 Luglio 2019, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 17:15

. Aveva diciotto anni. Quindici anni prima, il primo agosto 2003,, che si era lanciata dal settimo piano della sua casa di Maidstone, in Gran Bretagna. Nel suo volo incontro alla morte teneva in braccio proprio lei, la sua Yazmina, che aveva solamente tre anni. La bimba si salvò miracolosamente. Ne uscì con fratture al cranio, alla mascella, a una costola e a un braccio. Ma ciò che non riuscì mai a guarire fu il trauma psicologico subito che l'ha portata, lo scorso ottobre, a seguire le orme della mamma. In questi giorni però è emerso un nuovo dettaglio.Aveva solo confidato a un'amica della possibilità di una gravidanza, ma non aveva mai effettuato il test. Il fidanzato della giovane ha smentito l'accusa del nonno della ragazza. L'uomo sosteneva che il ragazzo fosse a conoscenza della gravidanza e di averla intimata a tenere il bambino. Lui ha negato tutto dichiarando di esserne venuto a conoscenza solamente «10 giorni dopo la morte di Yazmina».