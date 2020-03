Cremona, giovane di 18 anni scrive alla mamma prima di essere intubato: «Non ti lascerò sola»

Il coronavirus colpisce anche i giovani. Mattia ha 18 anni ed è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Cremona in coma farmacologico. Nelle città più colpite dal Covid 19 si scopre giorno dopo giorno che la malattia non è pericolosa soltanto per gli anziani. Questo ragazzo non ha neanche vent'anni. Il 16 marzo aveva la febbre, poco dopo al pronto soccorso gli hanno diagnosticato la polmonite e sono cominciate le crisi respiratorie.



Lacome ha raccontato Enrico Galletti sul Corriere della Sera, ha ricevuto un ultimo messaggio suda suo figlio la sera del ricovero: «Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo, mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare».

Un altro degli aspetti più terribili di questa pandemia è la necessità di separare i malati dai loro cari. La mamma aspetta ogni sera una chiamata per il bollettino: «Poi riattacco e spero che non suoni più: significherebbe un peggioramento». Le condizioni restano stabili.

Il mondo della scuola ha deciso di far arrivare al giovane studente tutto il sostegno possibile. Chiedo - dice il provveditore Fabio Molinari in un video - di rivolgere un pensiero e, a chi crede, di recitare una preghiera per Mattia, un nostro studente che si trova ricoverato all’ospedale di Cremona in condizioni piuttosto gravi».

