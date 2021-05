India, morto l'attore Rahul Vohra di Covid: la moglie posta il video-denuncia sulle cure ricevute

Rahul Vohra, l'attore e youtuber indiano è morto a 35 anni a causa del Covid-19. La notizia del suo decesso arriva poco dopo la condivisione sui social di un un video dello stesso Vohra nel quale si denunciavano le insufficienti cure ricevute nell'ospedale di Dehli dove era ricoverato. «Se avessi un trattamento migliore forse potrei essere salvato», diceva l'attore e poi spiegava «cerchi di chiamare gli infermieri, ma non vengono . Arrivano dopo un'ora o più, e in qualche modo devi farcela in loro assenza». Nel filmato l'attore mostra una mascherina per l'ossigeno: «È estremamente preziosa in questo momento. Senza di essa i pazienti restano storditi e soffrono».

A postare il video è stata sua moglie Jyoti Tiwari sul suo profilo Instagram taggando il primo ministro Narendra Modi. «Il mio Rahul ci ha lasciato - scrive - Spero che mio marito ottenga giustizia».

