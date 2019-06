Mercoledì 19 Giugno 2019, 18:52 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 19:36

Sul set è impegnato con un cine documentario sul nuoto, la sua prima e grande passione, ma quando è lontano dalle telecamere per lavorotrascorre il tempo libero assieme alla famiglia, in giro per la città con compagniae i figli.L’attore infatti ha trascorso un pomeriggio spensierato in compagnia di Rocio Munoz Morales e la piccola Luna che, come dimostrano le foto pubblicate da “Chi”, si è divertita al parco assieme ai genitori. Raoul ha in totale quattro figli, due nati dall’ex moglie Chiara Giordano (Alessandro Leon e Francesco) e altri due, Luna e Alma, con la Morales.I due si sono conosciuti sul set di “Immaturi” e ultimamente hanno smentito l’arrivo di un nuovo bebè in famiglia. Rocio infatti su Instagram, in occasione del suo compleanno, aveva postato una foto con le bimbe con le mani sulla sua pancia e i follower avevano subito ipotizzato che fosse l’annuncio di una gravidanza.