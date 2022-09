Ravenna, sale sul bus ma non si fida dell’autista donna: prende il volante mentre sta guidando

Cerca di prendere il controllo del volante del bus perché non si fida dell'autista donna. È quanto accaduto questa estate a Ravenna, su via Missiroli. Un utente, secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, ha cercato di prendere il controllo del volante mentre la conducente guardava a sinistra all’altezza di un incrocio. Un'azione sconsiderata che ha messo a rischio anche gli altri passeggeri.

Prende il volante all'autista donna, la spiegazione

Quando gli sono state chieste spiegazioni, l’uomo ha risposto che voleva testare il volante per capire se una donna fosse in grado di manovrarlo.

Aggressioni sugli autobus in aumento

La situazione a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale si è fatta ormai «intollerabile» ma ancora non si intravede all’orizzonte la volontà di risolverla: a denunciarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro, che per oggi hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore. Il motivo è lo stesso che aveva portato a scioperare, una settimana fa, i lavoratori delle ferrovie e va rintracciato nelle «violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi. Simili episodi – rimarcano i sindacati – sono avvenuti anche in territorio romagnolo nei bacini di Start Romagna».

