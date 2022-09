La Regina Elisabetta è morta l'8 settembre e da allora il regno unito è in lutto nazionale. Non potevano mancare alle commemorazioni funebri Harry e Meghan che nonostante i dissapori con la Royal Family sono lì al fianco di William e del re Carlo III. Come 25 anni fa i due fratelli hanno camminato uno di fianco all'altro nel corteo che ha accompagnato una bara. All'epoca era quella della mamma Lady Diana, ora è quella della nonna, la monarca piu' longeva dellas toria. Anche i rapporti sono cambiati. Tra William e Harry non scorre piu' buon sangue, ma il dolore li sta unendo.

Regina Elisabetta, funerali lunedì: svelato il percorso del feretro. William e Harry questa sera alla veglia dei nipoti

Regina Elisabetta i funerali, le decisioni di Carlo

E mentre si parla di una possibile riappacificazione, proprio per volere di re Carlo il principe Harry potrà indossare la sua uniforme militare per l'ultima veglia alla regina Elisabetta II, quella insieme ai suoi cugini, in programma per sabato sera: Buckingham Palace ha infatti apportato una modifica dell'ultimo minuto alle sue indicazioni di protocollo. La decisione è importante perchè testimonia la "mano tesa" del Palazzo reale nei confronti del figlio ribelle di Lady Diana e ora del nuovo re. La decisione su Harry è davvero un'inversione di idee: "Il buon senso ha prevalso", ha detto una fonte a The Telegraph.

E fin qua prendeva sempre piu' forza l'ipotesi di una pace sempre piu' vicina, ma arriva subito da Londra una notizia che fa traballare le speranze.

Harry e Meghan “non invitati al ricevimento di stato”

Il duca e la duchessa del Sussex sono stati "non invitati" a un ricevimento di stato per leader mondiali e reali stranieri che si terrà domani sera. Si pensa che la coppia abbia ricevuto un invito all'evento, ospitati da re Carlo e dalla regina consorte, all'inizio della settimana. Ma ora è improbabile che il principe Harry e sua moglie Meghan partecipino dopo che i funzionari di Buckingham Palace hanno insistito sul fatto che il ricevimento fosse riservato ai reali che lavorano. E così harry e Meghan restano fuori da palazzo.

Secondo il Daily Telegraph la confusione sull'invito di Harry e Meghan sta causando problemi tra la coppia californiana e la famiglia reale.

I dissapori a corte

E questo si aggiunge a un'altra decisione della Royal Family che ha fatto infuriare il principe Harry e Meghan Markle. Secondo i ben informati sembrerebbe che ai figli dei due non sarà concesso lo status di SAR quando saranno nominati da principe e principessa da re Carlo III. Una fonte ha affermato a The Sun che Archie, tre anni, e Lilibet, uno, saranno ufficialmente nominati principe e principessa nel prossimo futuro poiché Charles ha modificato i testi della riconsegna dei titoli nobiliari.

Insomma i rapporti non sembrano proprio risanati né risanabili visto che a breve, a novembre si dice, uscirà anche il libro "bomba" del principe Harry. Si sostiene appunto che sarà pubblicato come previsto a novembre nonostante la morte della regina.

L'evento: dal dress code agli ospiti

Il raduno, che vedrà i vip stranieri incontrarsi alla vigilia del funerale di Sua Maestà, è destinato a diventare il più grande vento di leader mondiale della storia moderna.

Oltre 500 capi di stato e dignitari sono stati invitati al ricevimento VIP ospitato da re Carlo. Il codice di abbigliamento per l'evento, che si terrà nella Pinacoteca e nelle Sale di rappresentanza del palazzo, è il tailleur, poiché la famiglia reale è in lutto.