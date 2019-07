L'ex re della Malesia divorzia dalle moglie dopo aver rinunciato al trono per sposarla

Giovedì 18 Luglio 2019, 15:18

L'ex re della Malesia, Mohamed V di Kelantan, ha divorziato dalla moglie poche settimane dopo aver dato alla luce suo figlio, secondo quanto riferito dal New Straits Times. La coppia si era sposata nel novembre del 2018.Mohamed V, 50 anni, ha abdicato al trono lo scorso gennaio per poter sposare la bella russa Oksana Voevódina, 26 anni, ex Miss Mosca. Il divorzio è avvenuto il 1° luglio in un tribunale di Singapore.La causa del divorzio è ancora oggetto di speculazioni, anche se la stampa locale sottolinea che dovrebbe essere una questione seria, dato che il processo con cui è stato condotto è uno dei più gravi considerati dalle leggi islamiche. Il certificato del divorzio è apparso sui social network e la sua autenticità è stata confermata dalle fonti dei media locali.Voevódina, che ha vinto il concorso di bellezza Miss Moscow nel 2015, ha dato alla luce il figlio di Mohamed V lo scorso mese maggio.