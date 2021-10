Rebecca Bettarini, chi è l'italiana che ha sposato l'ultimo zar Romanov: «Chiamatemi altezza Imperiale»

Un’italiana che sposa l’erede degli zar: un matrimonio che ha radunato a San Pietroburgo, l’ex capitale imperiale russa, il Gotha europeo (con o senza più corona). Da cent’anni non si celebrava un matrimonio così in Russia. Rebecca Bettarini è la figlia dell’ex ambasciatore italiano in Belgio Roberto Bettarini., ma ora andrebbe chiamata Altezza Imperiale «date le circostanze questo è il titolo», precisa. Lei e George Mikhailovich Romanov si sono conosciuti dieci anni fa durante un ricevimento all’ambasciata francese a Bruxelles e da allora stanno insieme. «Il mio sì con duemila invitati? - racconta lei al Corriere della Sera - il fatto è che l’aristocrazia reale è una grande famiglia che ha secoli di storia condivisa. Sono tutti cugini di primo o secondo grado di mio marito: duemila invitati in chiesa, Sant’Isacco, una della cattedrali più grandi al mondo, e oltre 500 alla cena. Anzi, non fosse stato per il Covid sarebbero stati di più, poi qualche tampone positivo all’ultimo momento...».

APPROFONDIMENTI SAN PIETROBURGO Una romana alla corte dello Zar: Rebecca Bettarini ha sposato il...

L'italiana Virginia Bettarini sposa il granduca Romanov, le nozze (show) a San Pietroburgo

Con il sì di poche ore fa, è entrata nella storia. Ha sentito il peso della responsabilità? «Il mio amore per George è un sentimento che va avanti da molti anni, e abbiamo condiviso tante cose in questo tempo, sono entrata nel ruolo man mano. Poi certo mi fa impressione sapere che la tiara di Chaumet che ho indossato finirà in museo, è patrimonio storico ormai. L’anello di fidanzamento che mi ha regalato era del bisnonno, un gioiello da usare sempre per quel tempo perché i grandi gioielli dei Romanov dopo la rivoluzione sono stati confiscati o distrutti».

Chi è la sposa

«Ci siamo conosciuti adolescenti alle feste di discendenti di varia aristocrazia - racconta ancora - tutti un po’ imparentati tra loro... anche nella famiglia di mio padre ci sono legami aristocratici». Rebecca Bettarini è la figlia dell’ex ambasciatore italiano in Belgio Roberto Bettarini. Dopo gli studi universitari in Italia, la giovane è diventata la manager di un’azienda italiana in Russia. Oggi vive a Mosca, insieme al marito, con cui ha fondato una società di consulenza.

Oltre a quest’attività, la giovane presiede anche la Russian Imperial Foundation, una charity per la ricerca sul cancro, ed anche autrice di diversi romanzi spy story con il nome di Georgina Perosch. Qualche mese fa Rebecca si è convertita alla fede ortodossa e ha preso il nome di Victoria Romanovna. In questo modo ha potuto sposare lo storico fidanzato in una delle chiese più importanti della città.