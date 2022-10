Red Canzian “A ruota libera”: «Ho rischiato di morire, questo ha cambiato il mio approccio alla vita»

A ruota libera, il primo ospite di Francesca Fialdini è Red Canzian. L'ex cantante dei Pooh è in studio per raccontare del suo spettacolo Casanova Opera Pop, ma soprattutto di quanto accaduto proprio quando lo show era ormai in dirittura d'arrivo.

Red Canzian: «Ho rischiato di morire»

Il calvario vissuto da Red Canzian era partito all'inizio di quest'anno. «Stavo facendo dei lavori di bricolage, proprio per Casanova Opera Pop, ed una scheggia mi si era infilata in una mano. Non potevo ancora saperlo, ma mi aveva colpito un'infezione batterica da stafilococco aureo. Proprio quando stavano iniziando le prove, ho avuto un malore e sono caduto. Avevo la febbre molto alta e in un primo momento ho pensato al Covid, invece era molto peggio: ho rischiato di morire per setticemia» - racconta il cantante e musicista - «Ho fatto alcuni giorni di rianimazione, i medici a Treviso hanno capito subito quale fosse il problema e hanno trovato la cura che mi ha salvato la vita. Devo prendere questo forte antibiotico per altri due anni».

Red Canzian: «Ho cambiato il mio approccio alla vita»

«Io non credo a quelle frasi che si dicono: "Quella cosa l'ha cambiato completamente". Un uomo, specialmente a 70 anni come me, non cambia improvvisamente. Cambia però l'approccio alla vita: ti appoggi al problema e se non lo risolvi, non importa» - spiega ancora Red Canzian - «Impari a dare il giusto peso alle cose e tutto diventa più facile: abbiamo una sola vita, da vivere serenamente e infondendo serenità a chi ci sta intorno. Questo è l'importante».