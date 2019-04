«Alla faccia di chi va a lavorare», Raffaella Parvolo esulta per il reddito di cittadinanza ma i followers scoprono la truffa

Domenica 28 Aprile 2019, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 12:08

Raffaella Parvolo ha ricevuto la card per ricevere il reddito di cittadinanza insieme al suo compagno? La Parvolo, personaggio molto noto su Facebook, ha pubblicato una foto in cui, insieme al compagno, tengono in bella vista due card PostePay, esultando in modo provocatorio per aver appena ritirato la card per ricevere il reddito di cittadinanza.Nel post scrive: «Alla faccia di chi va' a' lavorare x mille euro al mese,pulire i bagni,raccogliere le arance nei campi come fanno i sicilianesi, o guidare le pecore x i campi come fanno i sardegnoli. X noi oggi è un giorno Santo, siamo diventati dei turisti x sempre. Guardate il mio compagno che felice che è, ci è arrivato il reddito di cittadinanza. Ora potremmo andare in ferie e comprarci una casa nuova. Grazie 5 stelle,noi vi voteremmo sempre. Baci sparsi dalla donna più seguita e amata d'italia».Le critiche non tardano ad arrivare, ma tra i commenti c'è anche chi le fa notare un dettaglio non trascurabile: «Peccato che quella in foto sia una normalissima Postepay». Il motivo è presto svelato sempre tra i commenti: «me la ricordavo diversa - scrive un follower - è circuito mastercard, la vostra è visa, è una semplice postepay da 5 euro, sicuramente vuota e credo che lo sarà per molto tempo».