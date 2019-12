La nonna riceve il regalo di Natale atteso per vent'anni e la sua reazione è esilarante

My granny turned 72 years old yesterday. Enjoy her opening the purse shes been wanting for 20 years. ❤️ pic.twitter.com/br7PjrXisC — Zahriaa Lavettee 👑 (@z_lavetteeee) 23 dicembre 2019

Una donna americana di 72 anni non ha potuto fare a meno di contenere la sua gioia quando ha scartato il regalo che sua nipote le ha donato. Il pensiero è una borsa del valore di 400 dollari, circa 360 euro, che la donna ha desiderato di possedere per 20 anni.Le immagini del video mostrano il momento in cui la nonnina scarta il regalo e sorpresa e entusiasta inizia a urlare e a saltare di gioia, mettendosi persino la borsa in testa. Sua nipote ha spiegato che la nonna aveva di recente parlato con sua zia del desiderio serbato per lungo tempo nel cuore di comprare quella borsa e per questo la donna non ha esitato a comprarla.La spontanea reazione della nonna è diventata immediatamente virale sui social network.