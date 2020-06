Regina Elisabetta, 67 anni fa l'incoronazione: l'omaggio sui social e quel retroscena da incubo

Ultimo aggiornamento: 16:00

Regina Elisabetta,: l'omaggio sui social e quel retroscena da incubo. Nel giorno in cui l'Italia festeggia la Repubblica, la Gran Bretagna celebra l'anniversario dell'incoronazione della sua sovrana, simbolo della longevità della monarchia. La foto a cavallo all'età di 94 anni, diffusa poche ore fa, è l'ennesima dimostrazione della forza di una donna che non doveva essere regina, ma lo è diventata giovanissima. Sui social il ricordo della cerimonia sontuosa, la prima a essere ripresa dalle telecamere in mondovisione., come la chiamavano affettuosamente in famiglia, aveva soltanto 27 anni quando fu incoronataFormalmente era già in carica dal, dopo essere subentrata al padre, Giorgio VI, morto inaspettatamente e prematuramente, ma ci vollero ben 16 mesi per organizzare la cerimonia di incoronazione. Ci volevano molti soldi e il tempo fu necessario a raccoglierli, dal momento che il Paese era stato colpito duramente dalla seconda guerra mondiale. Tutto doveva essere perfetto e doveva dimostrare al mondo che la monarchia era viva e vegeta, che Elisabetta II era una sorta di divinità in terra. Imperturbabile e sorretta da un incrollabile senso del dovere, eppure apparentemente troppo minuta per reggere il peso fisico e metaforico di quella corona.I numeri dopodi minuziosi ed estenuanti preparativi sono impressionanti:sintonizzati per ascoltare il suo giuramento e osservare il marito,, inginocchiarsi davanti a lei in segno di sottomissione. Poi ci sono le cifre che riguardanoUn oggetto dal peso diPer abituarsi al suo peso, Elisabetta II si era allenata in giro perper tre giorni.Impossibile, tuttavia, non sembrare impacciata con tutti quei gioielli addosso. Doveva camminare per la navata dell'e restare dritta con indosso la corona, pesanti bracciali ai polsi e ingombranti scettri nelle mani. Senza dimenticare il mantello di cinque metri e mezzo.Sull'dellasono apparse le immagini in bianco e nero di quel giorno. Foto storiche di un evento memorabile, eppure non ci furono solo bei ricordi. Innanzitutto, i sindacati dei lavoratori britannici protestarono pubblicamente per lo spreco di denaro pubblico e si rifiutarono di mandare i loro rappresentanti a Westminster. E la stessa Elisabetta ha raccontato 65 anni dopo i momenti da incubo vissuti.Ha confessato durante la sua unica intervista televisiva che quella corona era «pesantissima» e «scomoda», che il viaggio in carrozza era stato «orribile» e che temeva di «spezzarsi il collo». «Le corone hanno degli svantaggi… Ma sono comunque oggetti importanti», ha dichiarat due anni fa. Tra i momenti imbarazzanti c'è anche quello raccontato dai cronisti: «In ginocchio Elisabetta cerca inutilmente nel Libro Sacro di rintracciare la preghiera che l’Arcivescovo di Canterbury pronuncia. Sfoglia lentamente, in avanti e indietro; il suo imbarazzo è evidente». La cerimonia durò ben tre ore e la Regina porta ancora la corona.