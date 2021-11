Regina Elisabetta sola a Windsor nel primo anniversario di matrimonio senza il principe Filippo: ecco come sta

Triste anniversario di matrimonio oggi per la regina Elisabetta, il primo dalla morte del consorte, il principe Filippo. Il duca di Edimburgo era morto lo scorso 9 aprile, a 99 anni, e il 20 novembre avrebbe segnato il traguardo dei 74 anni di matrimonio.

La regina ha preferito passare questa giornata non facile da affrontare nel castello di Windsor, nella maniera più possibile “privata”, secondo quanto riferito alla stampa britannica dagli inservienti di corte.

La corsa in ospedale

Un mese esatto fa, la sovrana novantacinquenne era stata ricoverata con urgenza in ospedale, per non specificati “controlli sanitari”. Il verdetto dei medici era stato unanime: riposo, riposo, riposo. Molti eventi programmati erano stati quindi cancellati o spostati, Elisabetta aveva rinunciato (a malincuore) a partecipare ai lavori della conferenza sul clima di Glasgow, e anche le cerimonie per il giorno dell’armistizio (Remembrance Day), lo scorso 11 novembre, erano state disertate a causa di un problema alla schiena.

La sovrana non può assolutamente affaticarsi (e neppure godersi in santa pace il solito bicchiere di Martini), e quindi le sono stati concessi soltanto impegni molto poco gravosi, come l’incontro con il capo di stato maggiore prossimo al ritiro, il generale Nick Carter.

Tuttavia, sembra che la regina non abbia alcuna intenzione di non essere presente al battesimo dei suoi nipotini, i figli della principessa Eugenie e di Sara Tindall, domani a Windsor. Malgrado la sovrana stia ascoltando i consigli dei medici, è molto conscia di quanto “sia importante” che lei possa partecipare.

Il matrimonio più duraturo

Elisabetta aveva sposato Filippo quando era ancora principessa, nell’abbazia di Westminster, il 20 novembre del 1947. Il loro matrimonio è stato il più duraturo della storia della monarchia britannica. Quando suo marito morì, la sovrana disse che stava “attraversando un periodo di grande tristezza”, lenito tuttavia dai grandi tributi pubblici in onore del duca.

Ma come sta effettivamente Elisabetta? La regina «sta bene», dice il figlio Carlo, ma «una volta che si arriva a 95 anni non è certo facile come era una volta». «È già abbastanza difficile a 73 anni», ha aggiunto il principe riferendosi alla propria età.