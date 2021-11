Regina Elisabetta, guerra alla Bbc: vede Carlo e William per boicottare il documentario l'ha sconvolta

Un nuovo documentario è pronto a scuotere Backingham Palace. La regina Elisabetta ha incontrato il principe Carlo e il principe William con l'obiettivo di fermare la messa in onda della produzione Bbc che denuncia gli scontri tra il duca di Cambridge e il principe Harry. I reali sarebbe furiosi per non aver avuto accesso al documentario prima della sua pubblicazione.

Royal Family, il documentario che ha sconvolto la regina

Secondo fonti vicine alla Royal Family i contenuti del documentario incrimato che ha «sconvolto» la regina sarebbero dei «chiacchiericci», del puro gossip non gradito dalla monarca 95enne. Un azzardo mediatico dopo il quale i Windsor non sarebbero più disposti a considerare future collaborazioni con la Bbc. Una mossa importante se si considera la lunga storia delle relazioni con l'emittente che quest'anno ha proiettato un tributo al defunto principe Filippo e ha trasmesso Earthshot, una serie in cinque parti sui cambiamenti climatici presentata dal principe William.

Come riporta il Daily Mail, i reali si sono uniti per minacciare il boicotaggio del progetto "The Princes And The Press". Secondo la fonte, nonostante ci siano stati degli incontri con i reali, la Bbc si sarebbe rifiutata di mostrare loro il documentario: «C'è disappunto a riguardo. Le famiglie sono tutte unite nel pensare che non sia giusto. Nessuno al palazzo l'ha visto». L'emittente britannica ha fatto sapere che il programma, composto di due parti, fornirà «lo scenario» del rapporto di William e Harry con i media.

Nella pubblicità dell'appuntamento televisivo viene detto che il lavoro documenterà gli anni in cui i Cambridge ei Sussex «hanno tracciato percorsi molto diversi nel loro rapporto con i media». Finora non sono stati rilasciati trailer, ma è certo che il primo episodio si concentrerà sui Principi dopo il Giubileo di Diamante della Regina nel 2012 fino al 2018 con il matrimonio di Harry e Meghan. Mentre il secondo farà un tuffo profondo nel "tempo tumultuoso" che i reali hanno attraversato tra il 2018 e il 2021.