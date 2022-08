Regina Elisabetta, come sta? Carlo preoccupato per le sue condizioni di salute: visite «insolite» a Balmoral

La salute della regina Elisabetta, e in particolare i problemi di mobilità che la affliggono quasi un anno, continua a preoccupare. Il The Sun ha fatto sapere che il principe Carlo si sta recando in visita dalla sovrana al castello di Balmoral più spesso di quanto accaduto in passato. E che questi incontri non sono organizzati dal personale come sempre avviene all’interno della famiglia reale, ma sono invece visite «inaspettate». Insieme alla regina, a Balmoral, sta soggiornando anche il figlio Andrea.

Le indiscrezioni

Inoltre, scrive il tabloid, è improbabile che la regina tornerà a Londra il prossimo mese per l’insediamento del nuovo primo ministro. Il 5 settembre il partito Conservatore eleggerà il nuovo leader, che prenderà il posto di Boris Johnson anche al vertice dell’esecutivo. E proprio perché oltre a essere a capo dei Tory, il neo eletto diventerà il primo ministro, egli dovrà incontrare ufficialmente la regina il giorno dopo. Sarà però il neo PM, scrive il The Sun (ovvero uno dei due finalisti Rishi Sunak o Liz Truss) a imbarcarsi in un viaggio di mille miglia per raggiungere Balmoral in Scozia da Westminster.

Buckingham Palace non ha ancora commentato la notizia appena trapelata ma la versione ufficiale di ciò che accadrà il 6 settembre sarà annunciata per la metà della settimana prossima. E se sarà confermato quanto scritto dal Sun, sarebbe la prima volta nella storia del suo lungo regno, che Elisabetta II riceverà un neo primo ministro lontano dalla residenza londinese.

Dopotutto, è stata un’estate all’insegna della riservatezza e della tranquillità, quella della regina, a partire dal suo arrivo nella residenza scozzese, dove la consueta festa di benvenuto è stata addirittura annullata, per essere sostituita da un party molto privato.

La regina Elisabetta, inoltre, non ha mai preso parte alla tradizionale messa della domenica e l’ultima volta che è stata vista in pubblico risale al 21 luglio, in aeroporto ad Aberdeen.