Regina Elisabetta, il compleanno è in sordina: le immagini inedite da bambina e gli auguri di Kate Middleton e Meghan Markle delude

Regina Elisabetta, il compleanno è in sordina: le immagini inedite da bambina e gli auguri di Kate Middleton. Meghan Markle delude. “Dio salvi la Regina”. Ed è stato di parola dal momento che la Regina Elisabetta, l'unica e inimitabile The Queen, compie oggi 94 anni. Nel suo secolo di vita la sovrana è diventata un'icona, complice la sua longevità e un'esistenza decisamente fuori dal comune. Quest'anno, a causa del coronavirus e del lockdown, ha dovuto rinunciare a i tradizionali colpi di cannone, ma ha radunato i suoi cari per una videochiamata su zoom e ha ricevuto milioni di messaggi di auguri.

Elizabeth Alexandra Mary di Windsor è nata il 21 aprile 1926. Sul canale Instagram ufficiale sono apparse anche delle immagini inedite della sua infanzia tratte dagli archivi dalla Royal Collection Trust. Lillibeth, come la chiamano affettuosamente in famiglia, non era nata per salire al trono, ma una serie di eventi l'ha portata a regnare per ben 68 anni, superando la trisnonna Vittoria. E difficilmente abdicherà per lasciare spazio al figlio Carlo. Le immagini pubblicate sui social mostrano una principessa appena nata, accanto ai genitori, alle nonne e alla sorella minore Margaret.

Nel 1936, quando aveva soltanto 10 anni, ha scoperto che un giorno sarebbe toccato a lei indossare la corona. Suo zio aveva abdicato per sposare una donna divorziata e suo padre era diventato re al suo posto. Nel video d'epoca ci sono anche le immagini del suo primo discorso via radio alla Nazione, ma a suscitare tenerezza sono soprattutto i filmati che la ritraggono mentre gioca spensierata. Una Elisabetta in una veste inconsueta e privata che ha attratto tantissimi utenti. Le immagini d’epoca condivise sul web, infatti, hanno raccolto in poche ore oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Un compleanno in sordina, ma un omaggio gradito da parte del suo staff. Il principe Carlo attraverso l'account Clarence House ha condiviso alcuni scatti accanto alla madre e a diverse età. Sono arrivati puntuali anche gli auguri degli altri membri della Famiglia Reale. «Auguriamo a Sua maestà la Regina un felice 94esimo compleanno», scrivono in un post William e Kate, tramite l'account ufficiale di Kensigton Palace. Silenzio da Harry e Meghan Markle.

Ultimo aggiornamento: 17:44

