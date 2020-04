I 94 anni della longeva Regina Elisabetta II: ecco i meme più divertenti

Oggi la Regina Elisabetta compie 94 anni e fa sorridere che in questo giorno si festeggi anche il compleanno della "città eterna", Roma. Milioni di persone in tutto il mondo hanno scritto messaggi di auguri per la sovrana del Regno Unito e li hanno affidati alla rete, così come tanti italiani hanno colto l'occasione per ricordare la bellezza della Capitale. Non sono mancati parallelismi tra la regina, incredibilmente longeva, e la città fondata da Romolo e Remo.

Con uno sguardo sui social si trovano tanti meme divertenti su Elisabetta II. C'è chi la associa ad Highlander, chi scherza sulla sua tempra. Nella sua vita ha incontrato i personaggi più importanti della storia del Novecento e ne ha passate tante, ma è sopravvissuta ed è arrivata a quasi un secolo di vita. E non doveva neanche essere regina. È salita al trono solo perché lo zio ha abdicato nel 1936.

Molti i momenti difficili, tra cui la seconda guerra mondiale e la morte della nuora Lady Diana. E per ultimo l'emergenza coronavirus, che l'ha costretta a cancellare i tradizionali colpi di cannone per il suo compleanno e a parlare alla Nazione.



L'unico modo per vivere a lungo è quello di restare a casa serviti e riveriti.#QueensSpeech #QueenElizabeth #ReDeiSaggi pic.twitter.com/MVbaxhhJEG — Fabio Guerra (@ReDeiSaggi_) April 6, 2020

«Auguri Queen Elizabeth. Il simbolo di un Paese, che anche in questo momento storico è presente e sostiene i propri cittadini», scrive un utente su Twitter. «Tanti auguri alla vera icona del secolo scorso», scrive un altro. Tra i meme divertenti anche quelli di pagine popolari come "Baby George ti disprezza" e "Le frasi di Osho". «Brindo alla mia salute, che la vostra è cagionevole», recita un meme.

Ultimo aggiornamento: 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA