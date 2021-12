Regina Elisabetta, la figlia Anna in isolamento: il marito è positivo al Covid

Il marito della principessa Anna, figlia della regina Elisabetta, è risultato positivo al Covid. Secondo i media britannici, la principessa, 71 anni, e il consorte, Sir Timothy Lawrence, 66, si trovano in isolamento nella loro tenuta di campagna a Gatcombe Park nel Gloucestershire, sud-ovest dell'Inghilterra.

Natale in solitudine per la sovrana

È del tutto improbabile che la regina Elisabetta riesca a trascorrere il giorno di Natale in compagnia della figlia Anna: la sovrana, rimasta prevalentemente a riposo per ordine dei medici negli ultimi due mesi, ha di recente annunciato che in via precauzionale, a fronte della rapida diffusione della variante Omicron del coronavirus nel Paese, intende trascorrere il periodo festivo al Castello di Windsor e non farà il suo tradizionale soggiorno a Sandringham nel Norfolk.

Buckingham Palace aveva confermato in precedenza che il consueto pranzo pre-natalizio, a cui si diceva avrebbero partecipato a Windsor fino a 50 componenti della famiglia reale 'allargatà, era stato annullato proprio nei giorni in cui le autorità sanitarie del Regno invitavano a limitare laddove possibile le feste di Natale con molti partecipanti.