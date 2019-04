Regina Elisabetta, ecco perché indossa i guanti da 67 anni

Martedì 2 Aprile 2019, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 19:36

Da 67 anni, la sovrana di Gran Bretagna non rinuncia al suo dettaglio glamour. Gialli limone, bianchi, azzurri, sempre in nuance con il suo outfit pastello. In occasione degli eventi pubblici, la regina appare sempre con i guanti. Non sarebbe un vezzo estetico, ma ci sarebbe un motivo ben preciso.Come riporta il sito britannico, la regina elisabettaIn occasione degli eventi pubblici, sua maestà deve stringere tante e mani e per questo sarebbe ricorsa all'espediente glamour.I guanti indossati dalla regina sono del marchio di Cornelia James, richiedono minino 45 minuti di lavorazione e costano più di 130 euro. «La Regina porta sempre con sé due o tre copie di guanti - avrebbe spiegato una delle nuove titolari del marchio -.».