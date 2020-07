La regina Elisabetta furiosa con William e Harry: «Adesso basta, comportatevi da adulti...». Ecco cosa sta succedendo. La sovrana d'Inghilterra sarebbe andata su tutte le furie per il comportamento dei figli di Carlo e adesso vorrebbe prendere provvedimenti. Ma andiamo con ordine.

Come riporta il sito Io Donna, la regina 94enne sarebbe stanca della situazione di tensione che si protrae da tempo fra William e Harry. E che lei reputa un «nonsense». Per questa ragione avrebbe deciso di intervenire.

Elisabetta avrebbe invitato a Balmoral il principe Harry per un incontro segreto con William, programmato per fine agosto. La regina sarebbe stata chiara «i due fratelli devono vedersi di persona e non su Zoom». Bufera a corte? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 19:26

