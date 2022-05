Regina Elisabetta, ecco le prime celebrazioni per il Giubileo di Platino: accoglienza trionfale a Windsor

Un'accoglienza trionfale per la regina Elisabetta. La sovrana del Regno Unito, protagonista delle prime celebrazioni del suo Giubileo di Platino (70 anni di regno), è stata omaggiata con tantissimi applausi dai propri sudditi.

Leggi anche > Il principe William fischiato a Wembley alla finale di FA Cup. Social sconvolti: «Stiamo sognando?»

APPROFONDIMENTI GOSSIP La regina Elisabetta a Windsor QUASI 70 ANNI DI REGNO La regina Elisabetta torna in pubblico. Eccola sorridente tra i suoi... RIVELAZIONI La regina Elisabetta stressata dai matrimoni (falliti) dei figli.... LO SCENARIO Carlo d'Inghilterra pronto a diventare re? Con lui...

Il calendario della regina è fitto di impegni in questi giorni. A Windsor, dopo lo show equestre a cui Elisabetta II non ha voluto rinunciare, c'è stato un vero e proprio bagno di folla oltre all'omaggio delle forze armate britanniche. Anche se alle prese con problemi di deambulazione (per camminare la sovrana ha utilizzato un bastone), la regina Elisabetta è apparsa felice e sorridente. E per lei c'è stato anche un omaggio di primissimo livello: l'attrice Helen Mirren, che l'aveva interpretata nel film The Queen (ruolo che le era valso anche un Oscar come miglior attrice nel 2007), ha recitato questa volta la parte di Elisabetta I.

Insieme a Helen Mirren, come riporta il Guardian, c'era anche Tom Cruise. «La regina è una donna che ammiro enormemente. Quello che ha raggiunto è qualcosa di storico, nella sua vita ha incontrato leader mondiali, presidenti e gente comune. Tutto il mondo conosce la sua dignità, la sua devozione e la sua gentilezza» - ha spiegato l'attore - «Solo provando a immaginare il suo ruolo si può capire quanto questi 70 anni di regno siano stati straordinari».