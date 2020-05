La Regina Elisabetta è nel Guinnes dei Primati: i suoi sette record

La Regina Elisabetta è tra i personaggi più popolari al mondo e con i suoi 94 anni ha visto e fatto la storia. È anche nel Guinness dei Primati per sette motivi diversi. Come ricorda l'Independent, il suo regno dura da 68 anni e il 2 giugno festeggerà l'anniversario dell'incoronazione. Ha superato la trisnonna Vittoria ed è davvero la regina dei record. Ecco la lista dei suoi primati ufficiali, ricordati in un periodo in cui la monarca è costretta a vivere isolata al Castello di Winsor a causa del coronavirus.

La sovrana più longeva di sempre. Ha compiuto lo scorso aprile 94 anni ed è improbabile che qualcuno possa eguagliarla nel futuro prossimo.

È la monarca più longeva tra quelli viventi. È in carica dal 6 febbraio 1952, data della morte del padre, che era succeduto al fratello dopo l'abdicazione. Un record che ha raggiunto a 88 anni, il 23 gennaio 2015. Nessuno ha regnato più a lungo di lei. Neanche i faraoni.

Questo fa di lei anche la più longeva regina britannica e la monarca vivente che regna da più tempo.

La regina più ricca del pianeta. Lo è dal 2012, quando la sua ricchezza fu ufficialmente stimata in 310 milioni di sterline. Sarebbero oltre 350 milioni di euro.

La sovrana che governa (democraticamente) su più Paesi al mondo: 16 (quelli del Commonwealth). I suoi sudditi arrivano nel totale a 139 milioni.

È l’essere umano il cui volto compare sul maggior numero di monete e banconote al mondo. Anche in questo batte l'antenata Vittoria. Le banconote con la sua faccia sono in uso in 35 Paesi, quelle con la trisnonna in 21.

