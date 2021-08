Regina Elisabetta, vacanze da sola in Scozia a Balmoral: prima volta senza il principe Filippo

Elisabetta per la prima volta senza il suo Filippo. È iniziato oggi il tradizionale soggiorno estivo della regina Elisabetta II nel castello di Balmoral, l'amatissima residenza ereditata dalla regina Vittoria in Scozia. La consuetudine, non interrotta neppure nell'agosto del 2020 malgrado l'emergenza Covid, si ripete secondo i canoni classici di sempre, fra riposo e impegni di lavoro o dinastici, ma per la prima volta vede la sovrana da sola: senza più il principe Filippo, duca di Edimburgo, morto quasi centenario il 9 aprile scorso e celebrato da Sua Maestà nell'ultimo addio con una struggente foto di coppia d'archivio scattata proprio nel parco della proprietà scozzese.

Today The Queen was officially welcomed to Balmoral Castle with a Guard of Honour from @The_Scots.

Every summer, Her Majesty and The Royal Family enjoy spending time at Balmoral - this photo was taken by The Duke of York in the grounds of the Castle in 1984. pic.twitter.com/XwHOX67T4e

— The Duke of York (@TheDukeOfYork) August 6, 2019