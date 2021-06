Regina Elisabetta, un messaggio nascosto per salutare la nascita della figlia di Meghan e Harry

Pochi temi dividono e fanno discutere i cittadini britannici come la famiglia reale. Il principe Harry e Meghan Markle hanno causato parecchio rumore, dicendo di avere avvertito in precedenza la regina Elisabetta che avrebbero scelto per la loro secondogenita il nome “Lilibet” in suo onore. Ne è nato un caso, con i portavoce di palazzo costretti a smentire. Ma Elisabetta potrebbe avere mandato un “messaggio in codice” al nipote e alla nuora,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati