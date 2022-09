La bandiera a mezz'asta e poi, all'improvviso un arcobaleno, a scaldare Buckingham Palace mentre si annunciava la morte della regina Elisabetta II. Anzi, gli arcobaleni sono stati due, poi una nuvola con le sembianze della sovrana, un raggio di sole sulla sua bara e ora, stanotte, anche una misteriosa meteora. Secondo il web non ci sono dubbi: sono tutti «segnali celesti» per salutare la regina Elisabetta morta lo scorso 8 settembre. Mentre il suo popolo si raduna a Londra per l'ultimo saluto nei cieli si susseguono episodi che lasciano senza parole.

Regina Elisabetta morta, gli ultimi giorni a Balmoral. «Passeggiate e visite dei nipoti, era veramente di buonumore»

Morte regina Elisabetta II, i fenomeni "celesti" per l'ultimo addio

Gli scatti continuano a rimbalzare sui social diventando virali e su Twitter non si parla di altro. Dopo il doppio arcobaleno apparso a Buckingham Palace (e contemporaneamente ne spuntava un altro sul castello di Windsor) mentre veniva dato l'annuncio della morte della sovrana, è apparsa nel cielo la sagoma della sovrana in una nuovola. Almeno di questo sono convinti gli utenti del web. E se l'arcobaleno poteva essere una coincidenza data dal fatto che a Londra aveva appena smesso di piovere per il web tutto ciò nasconde molto di piu'. «Sua Maestà ci ha inviato tre arcobaleni nell'esatto momento in cui ha superato il ponte. Uno a Balmoral, uno al Castello di Windsor, e uno doppio sopra Buckingham Palace», scrivono su Twitter. «Ci ha fatto sapere che ce l'ha fatta e che tutto andrà bene».

La nuvola

A dare forza ancora di piu' ai fedeli alla corona è apparsa poi, a poche ore di distanza, una nuvola dalle sembianze decisamente suggistiva. A immortalarla è stata una donna di Telford nell'est della contea di Shropshire, nel regno unito, che ha pubblicato lo scatto su facebook proprio l'8 settembre scorso, giorno in cui la Regina si è spenta all'età di 96 anni. «Mentre tornavo a casa ho visto questa nuvola e sono andata nel panico». Queste le parole a corredo della foto. A guardarla bene la nuvola sembra proprio la Regina con il suo iconico cappello in testa. Inutile dirlo, l'immagine è divenatata virale e il web si è diviso. C'é chi ha detto che quella è una semplice nuvola e chi invece vede un segnale divino: «La Regina Elisabetta ha raggiunto il Paradiso dopo aver compiuto il suo dovere sulla Terra». «Mi ha fatto piangere» e ancora «la Queen ci ha inviato un segno».

Il raggio di sole

Ma non finisce qui.

“Touching moment the heavens opened up and a *single ray of sunshine* shone down on Queen Elizabeth II's coffin, as hundreds of thousands lined the streets to bid farewell to the late monarch.”



You really can’t make this stuff up, and yet, they always do. https://t.co/DlKUwwFWUa pic.twitter.com/yE7RI68N1a — human vibration (@humanvibration) September 13, 2022

Perché un altro fenomeno è stato anche registrato sul feretro della Regina. Mentre le persone si radunavano in gran numero per le strade di Edimburgo, le persone in lutto, due giorni fa, si meravigliavano delle nuvole che si aprivano e un raggio luminoso di sole cadeva direttamente sulla bara della regina Elisabetta II. Durante la processione guidata dal re Carlo III, mentre i sudditi erano in fila per dare il loro ultimo saluto alla monarca piu' longeva, viene scattata l'immagine che sembra mostrare un raggio di luce che brilla dal cielo in linea diretta con il nero carro funebre in cui è stata trasportata la bara di Sua Maestà mentre le cornamuse suonavano a lutto.

🚨🇬🇧💔👼Another angle of the Mysterious Fireball meteor, going south to north over the West coast of Scotland.#QueenElizabethII pic.twitter.com/NQKlYVYF9c — Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 14, 2022

La meteora

E poi ieri nei cieli della Scozia un altro incredibile fenomeno è stato registrato. Un grande oggetto simile a una meteora è stato avvistato sulla Scozia e nel nord dell'Inghilterra alla fine di mercoledì, lasciando la gente del posto sbalordita. I video della meteora in fiamme sono apparsi su Twitter e altre piattaforme di social media e sono diventati virali. Secondo il Daily Record , l'oggetto celeste gigante è stato avvistato poco dopo le 21:00. Il Meteor Network del Regno Unito ha dichiarato di aver ricevuto più di 200 rapporti pubblici su una palla di fuoco nel cielo. Alcuni locali hanno persino catturato il video dai loro cortili. I video mostrano un grande oggetto luminoso che vola da sinistra a destra con un angolo verso il basso seguito da una lunga coda. «Non riesco a credere di aver visto questo e sono riuscito a riprenderlo dalla telecamera! Passando da Paisley alle 22:00», ha detto un utente di Twitter che ha pubblicato il video della meteora. Ma non sono mancati i riferimenti a un segnale divino della regina defunta.

🚨🇬🇧💔 #BREAKING: Mysterious Fireball meteor believed to be another sign of Her Majesty from Heaven, spotted over #Scotland. pic.twitter.com/cl8KJMwA8d — Terror Alarm (@Terror_Alarm) September 14, 2022

«La misteriosa meteora Fireball ritenuta un altro segno di Sua Maestà dal Cielo, avvistata in #Scozia». E ancora. «Un altro angolo della misteriosa meteora Fireball, che va da sud a nord sulla costa occidentale della Scozia. #Regina Elisabetta II».