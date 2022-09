Morta la Regina Elisabetta ma sul web c'è che se la ride sul Fantamorto e il Totomorto

Nella storia millenaria delle teste coronate d'Europa - che allinea fra i tanti un Riccardo Cuor di Leone, un Filippo il Bello o una Caterina la Grande - Elisabetta II d'Inghilterra, morta oggi 96enne, potrà essere ricordata a buon diritto come Elisabetta la Longeva. In oltre 96 anni di vita, 70 dei quali trascorsi sul trono di San Giacomo, ha pilotato la nave della monarchia britannica dal tramonto di un impero alle sfide dell'età moderna, lasciandosi alle spalle il primato di durata stabilito in casa Windsor dalla regina Vittoria.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022