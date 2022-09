Regina Elisabetta, la curiosa nuvola e l'arcobaleno poco dopo la sua morte: le foto spopolano sul web

Prima l'apprensione, poi il dolore e il lutto. Ma non solo. Sono tanti i sentimenti generati nei sudditi dalla morte della regina Elisabetta. Un evento epocale, dopo 70 anni di regno, che non può certo lasciare indifferenti i britannici. E forse è anche per questo che due strani eventi meteorologici sono stati rapidamente associati all'addio a 'Lilibet'.

Regina Elisabetta, la nuvola nel cielo

Ha particolarmente spopolato, nelle ultime ore, il post di una donna britannica, Leanne Bethell, che vive a Telford, nella regione centrale delle Midlands. Meno di un'ora dopo l'annuncio ufficiale della morte della regina Elisabetta, la donna stava viaggiando in auto insieme alla figlia quando, in un cielo parzialmente coperto dalle nuvole, ha notato un particolare fin troppo curioso. Una nuvola dall'aspetto familiare dominava nel cielo.

«Stavo guidando per tornare a casa, Lacey ha iniziato a gridare: "Oh, mio Dio!". Era come impazzita» - racconta Leanne - «Poi mi indica il cielo e vedo una nuvola al centro». Le nubi, infatti, che coprivano quasi del tutto un sole al tramonto, apparivano come una sagoma molto familiare per i sudditi britannici: proprio quella della regina Elisabetta, con uno dei suoi amati cappelli tipici. Il post, in meno di tre giorni, ha accumulato oltre 23mila reazioni, più di 11mila commenti e più di 47mila condivisioni. In tanti lo considerano un vero e proprio presagio, ma non mancano gli scettici e gli ironici. «A me ricorda più Mary Poppins», scrive un utente.

Regina Elisabetta, l'arcobaleno su Buckingham Palace

Sin da quando si era diffusa la notizia dell'arrivo dei figli della regina a Balmoral, per gli ultimi istanti di vita della sovrana, tantissimi londinesi hanno iniziato a radunarsi, come fosse una processione, intorno a Buckingham Palace. Nel pomeriggio, proprio durante quelle che presumibilmente sono state le ultime ore di vita di Elisabetta II, un enorme arcobaleno è comparso proprio su Buckingham Palace. E, a quanto pare, sarebbe stato ben visibile anche sugli stessi castelli di Balmoral e di Windsor, molto cari alla regina.

Her Majesty the Queen sent us three rainbows at the exact time she crossed that bridge.

One at Balmoral, one at Windsor castle, and a double #rainbow over Buckingham Palace.

She is letting us know she made it, and all will be well 🌈🌈🌈#TheQueen #HerMajesty theQueen #rainbow pic.twitter.com/YDIha1cAek — Skagirl77 (@skagirl77) September 8, 2022

Skies clearing over Buckingham Palace with the arrival of a double rainbow. Call me a sentimental fool but it looks like the sign of a heavenly reunion. pic.twitter.com/ywEy6dKDJP — Crystal (@giggleandhugs) September 8, 2022

Rainbow at Buckingham Palace. pic.twitter.com/qHNJMcj5UH — Andy Lines (@andylines) September 8, 2022