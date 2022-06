Giubileo, la regina Elisabetta prende un té con l'orso Paddington: l'esilarante sketch prima del concerto

La leggerezza è una dote di cui la regina Elisabetta non è di certo sprovvista. Oggi, prima del concerto a Buckingham Palace, la Bbc ha trasmesso un filmato della sovrana che prende un té con Paddington, l'orso simbolo della città di Londra. Elisabetta II, che si presta sempre volentieri a questo genere di sketch, mostra al simpatico animale il contenuto della sua borsetta nera: un sandwich, pronto per ogni evenienza. Poi lo spettacolo, fra i sorrisi dei sudditi in festa per il Giubileo di Platino.

Il video della regina Elisabetta con l'orso Paddington