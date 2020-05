«La Regina Elisabetta ha una pelle perfetta», l'esperto svela il suo segreto di bellezza

Non proprio la vostra solita icona beauty. Secondo gli esperti se vogliamo fare un esempio di pelle perfetta il personaggio da emulare non è Meghan Markle né Kate Middleton ma la reale nonna in persona: la Regina Elisabetta. Per chi non lo avesse notato, la sovrana a 94 anni sfoggia in effetti una pelle di pesca con poche rughe per una signora della sua età.

Il suo segreto? Nessuna crema di lusso né trattamenti per i quali accendere un mutuo: secondo l'esperto anti-ageing Stuart Miles si tratta del fatto di essersi sempre protetta dal sole. «Da tutta la vita - ha spiegato alla rivista Hello! - evita di esporre il viso ai raggi solari. Non a caso è sempre andata in vacanza a Balmoral, in Scozia, evitando posti soleggiati». Oltretutto, Elisabetta, molto attenta all'etichetta, sfoggia sempre un cappello a tesa larga, il che ha contribuito a proteggere il reale incarnato.

A questo aggiungiamo che la Regina non è certo nota per i suoi eccessi o vizi: nessuna bevuta di troppo né fumo. Il che, come sappiamo, è il 50% della ricetta per una pelle perfetta.



