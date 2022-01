Regina Elisabetta, il primo soggiorno lungo a Sandringham dopo la morte del principe Filippo

Cambio palazzo per la Regina. La monarca Elisabetta è arrivata in elicottero ieri a Sandringham, Inghilterra, dove passerà il suo primo soggiorno prolungato dopo la morte del principe Filippo. Da quanto riporta il Sun, la regina dovrebbe rimanere qui «per alcune settimane» per un pellegrinaggio speciale.

APPROFONDIMENTI REGNO UNITO Allarme covid: la regina Elisabetta vola in elicottero a Sandringham,... NOIR Regina Elisabetta, un serial killer perseguita i suoi cigni RIFIUTO Regina Elisabetta, «no» alla richiesta di Meghan e Harry...

Leggi anche - Allarme covid: la regina Elisabetta vola in elicottero a Sandringham, residenza invernale

Non è la prima volta che la regina va a Sandringham dopo la dipartita del marito lo scorso aprile, ma questo è il suo primo soggiorno prolungato.

Nel frattempo, a Buckingham Palace, come riporta un ex poliziotto reale, sono in corso le indagini sul figlio, il principe Andrea, accusato di aver maltrattato il personale di Palace, proprio come Meghan Markle.

Il Duca di York lo ha accusato di bullismo questa settimana, con ex aiutanti reali che hanno parlato anche delle loro spiacevoli esperienze.