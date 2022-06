Regina Elisabetta, il regalo di compleanno a William e Kate

Via libera per il party. Sua Maestà, la Regina Elisabetta, ha dato la sua approvazione a William, Duca di Cambridge, per organizzare la festa del suo 40° compleanno in una delle sue residenze reali, entro la fine dell'estate. Come riporta Express, la festa sarà una celebrazione anche per il lungo legame con Kate, duchessa di Cambridge.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Il principe William compie 40 anni. La sua storia, il matrimonio con... LONDRA Meghan Markle, la Regina insabbia il report sulle accuse di bullismo... IL RETROSCENA Harry e Meghan sperano nell'invito della regina Elisabetta: ecco...

Il party si terrà al castello di Windsor della regina o presso la tenuta di Sandringham. Come da tradizione reale, alle celebrazioni degli anni più importanti dei membri della famiglia, la Regina potrebbe partecipare alla festa di William e Kate.

Tuttavia, i problemi di mobilità che la monarca 96enne sta vivendo dallo scorso autunno potrebbero costringerla a ritirarsi dai festeggiamenti.

Infatti, pochi giorni fa, a causa della sua debolezza la Regina ha dovuto perdersi alcuni eventi del Giubileo di platino e l'intero Royal Ascot la scorsa settimana. Secondo una fonte di Palace, la monarca non confermerà la sua presenza alla festa di compleanno del principe William e Kate fino al giorno della festa.