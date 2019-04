Regina Elisabetta e il regalo speciale ai sudditi per la Pasqua: ecco di cosa si tratta

Sabato 20 Aprile 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 13:13

La sovrana d'Inghilterra ha fatto un dono ai suoi sudditi in occasione delle festività. Si tratta di una tradizione della famiglia reale, che si rinnova ogni anno nel giorno del giovedì santo.Come riporta, la regina ha distribuito al popoloSi tratta del rito idel, in italiano "denaro benedetto”. Il prossimo 21 aprile, Elisabetta compirà 93 anni. Per questa ragione ha regalato a 93 donne e 93 uomini due sacchettini.contenente una moneta da 5 sterline coniata per il 200esimo anniversario della nascita della Regina Vittoria e una moneta da 50 penny con il volto di Sherlock Holmes econ monete in argento per un valore di 93 penny.Ogni anno la regina visita una cattedrale del regno per la distribuzione dei regali. Si tratta di una sorta di. E i sudditi apprezzano: «God save the queen».