Regina Elisabetta come sta, la nuova premier Liz Truss: «L'intero paese è preoccupato»

«L'intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace» sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato Truss. «I mie pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento», ha aggiunto.

Toni analoghi dal presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, che ha detto in aula di essere «certo di esprimere i voti di tutto il Paese» nel manifestare l'auspicio che la sovrana possa riprendersi.

Regina Elisabetta, ansia per la sua salute. Medici: «È sotto stretta osservazione». Carlo a Balmoral con Camilla

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

La sovrana si era mostrata in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno.

L'arcivescovo di Canterbury: «Pregate per la regina»

L'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, si è unito al coro di vicinanza alla sovrana inglese, su Twitter ha scritto: «Le mie preghiere e le preghiere delle persone in tutta la (Chiesa d'Inghilterra) e nella nazione sono con Sua Maestà la Regina. Possa la presenza di Dio rafforzare e confortare Sua Maestà, la sua famiglia e coloro che si prendono cura di lei a Balmoral.