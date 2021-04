Un compleanno senza sorrisi, senza festa, per Sua Maestà. In occasione del suo 95esimo compleanno, la regina Elisabetta II ringrazia quanti in questi giorni hanno reso omaggio al principe Filippo, scomparso il 9 aprile. «In occasione del mio 95esimo compleanno ho ricevuto molti messaggi di auguri, che ho molto apprezzato», afferma la sovrana in una nota ufficiale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati