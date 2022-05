La Regina Letizia e la prof premiata con lo stesso abito Mango: sorpresa alla cerimonia, e ora tutte lo vogliono

Ritrovarsi ad una cerimonia con lo stesso abito indossato da un'altra persona: la coincidenza potrebbe mettere in imbarazzo i più, ma non la Regina Letizia di Spagna. La sovrana deve aver messo in conto i rischi del low cost quando per consegnare i premi che portano il suo nome, conferiti dalla Casa Reale spagnola a chi si impegna per l'inclusione di persone con disabilità, ha scelto un abito bianco e nero firmato da Mango. Lo stesso che indossava anche una delle premiate, la professoressa Inmaculada Vivas Tesón dell'Università di Siviglia.

Quando Letizia ha notato di avere scelto lo stesso look della premiata ha reagito divertita: ha sorriso facendo un gesto e indicando l'abito da 49 euro, e la professoressa ha ricambiato.



Il capo in questione è un vestito bicromatico smanicato della collezione "cerimonia" di Mango, con una gonna di lunghezza media e una cinta in vita che lo rendono elegante e adatto a ogni silhouette. Lo scatto della professoressa e della "reina" con lo stesso outfit è già diventato virale.