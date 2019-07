Domenica 7 Luglio 2019, 21:34

SORRENTO - I tempi in cui posava senza veli per riviste come Playboy e Playmen sono piuttosto lontani. A dispetto degli anni che passano, però, il fascino di Patrizia Pellegrino resta immutato. Prova ne sono le fotografie e le storie che l'attrice, conduttrice televisiva e showgirl nativa di Torre Annunziata ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram. La Pellegrino è a Sorrento per presentare la seconda edizione di «Mod'Arte», il vernissage di moda, cultura e spettacolo ospitato nelle sale del Museo Correale di Terranova. Prima di introdurre il défilé, impreziosito dalle migliori firme della moda e destinato a contribuire al restauro delle opere d'arte conservate nella struttura, la 56enne Patrizia si è concessa qualche giorno di completo relax in Costiera. Immancabile il bagno nella piscina dell'hotel Aminta, la struttura ricettiva di cui è ospite, dove è apparsa in grandissima forma nel suo bikini. Poi la gita in barca nel golfo di Sorrento, immortalata in una storia su Instagram: «La vita ti regala delle giornate inaspettatamente belle», ha commentato la Pellegrino, più bella e rilassata che mai. Parole e immagini che hanno fatto immediatamente incetta di "like".