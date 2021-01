Renzi parla inglese, la reazione del web alla crisi di governo: "Shock"

La crisi di governo è roba di queste ore, ma la Crisi di Matteo Renzi con l'inglese è storia antica. Soprattutto per i social che ormai da giorni hanno rispolverato una vecchia intervista del leader di Italia Viva (o ex presidente del consiglio) alla Bbc del 2016. Il rottamatore prende a martellate la lingua di Sua Maestà e i passaggi del colloquio si sono trasformati presto in meme, gif e montaggi da millemila like. Il colloquio con la tv inglese è un pezzo, involontario, di comicità declinato e adattato a vari format. L'ultimo quello mandato in onda da Propaganda Live su La7: Renzi che fa scena muta di fronte allo sguardo severo dei due giornalisti britannici. Ma il vero pezzo forte è la parola "Shock" pronunciata dal politico toscano nel video del 2016. A rispolverarla (e a rilanciare il trend sul web) alcuni utenti dopo i fatti di Washington. Vedere l'assalto alla culla della democrazia è stato infatti davvero uno "Shock".

