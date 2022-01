Reporter travolta da un suv continua la diretta tv. Video choc

Travolta da un suv durante una diretta tv si rialza, aggiusta la telecamera e riprende la trasmissione tranquillizzando il conduttore. Super professionale Tori Yorgey la giovane giornalista di Wsaz-Tv investita da un'auto negli Stati Uniti in West Virginia mentre era in collegamento con lo studio. La reporter stava riferendo della rottura di una conduttura idrica quando un Suv all'improvviso le è piombato addosso facendola sbattere contro la telecamera. «Oh mio Dio, sono stata appena investita da un'auto - si sente dire - ma sto bene», il tutto sotto gli occhi sbalorditi dell'anchor in studio.

Prima di rialzarsi e di rimettersi sorridente davanti alla telecamera si sente la Yorgey che rassicura anche la donna alla guida della vettura, che cerca di scusarsi per l'accaduto. Non è chiaro come mai sia finita contro la giornalista. «In realtà sono stata investita da un'auto anche al college - cerca di sdrammatizzare la reporter -, allo stesso modo. Ma sono contenta di stare bene». L'incidente è avvenuto proprio nell'ultima settimana di lavoro della Yorgey per l'emittente in West Virginia. Lei stessa ha annunciato su social media che tornerà a lavorare in Pennsylvania dove si trova anche la sua famiglia. Il video dell'incidente è diventato subito virale.