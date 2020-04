«Restate a casa», vip e gente comune esortano amici e fan

Un ultimo piccolo sforzo. È questo il senso del video realizzato dall'imprenditore napoletano Gennaro Montella, che si è fatto promotore di una bella iniziativa senza scopo di lucro cui hanno preso parte a titolo di amicizia alcuni dei suoi amici più stretti: personaggi della sport, della politica, qualche attore e tante persone forse meno note ma che vivono ogni giorno la nostra quotidianità come avvocati, tassisti, imprenditori.



Tra i più noti, figurano calciatori come Pocho, Fernandoo, ancora, Raffaele, Claudioe Max, gli attori Gianlucaed Angela, i politici Armandoe Gianluca, Giancarlo

Tre minuti di immagini «casalinghe», girate in maniera amatoriale dai protagonisti per mostrare come ognuno stia rispettando le regole. «Io resto a casa, restate pure voi», esordisce infatti Lavezzi, «perché uniti ne usciremo più forti prima», gli fa eco Rui.

