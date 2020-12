Riccardo Rossi e la foto con Papa Francesco: «Autoscatto? Certo, qui comando io»

Riccardo Rossi in una foto con Papa Francesco. Riccardo Rossi ha twittato dal suo account social uno scatto che lo vede al fianco di Papa Francesco.

Nel tweet con la foto Riccardo Rossi, noto comico e conduttore romano, non manca appunto di scherzare e riporta le circostanza che l’ha portato ad entrare in possesso del prezioso scatto. Riccardo Rossi chiede al Papa: “Santità, ci facciamo un autoscatto?”, le guardie non vogliono ma Francesco non risponde agli ordini e non esita a concedersi all’obiettivo dello smartphone: “Certo - lo rassicura - qui comando io!”.

Riccardo Rossi è stato uno dei protagonista di Ama Sanremo, al fianco di Amadeus e, terminati gli impegni col conduttore non sono pochi quelli che ipotizzano una sua partecipazione anche nel prossimo Festival di Sanremo 2021.

