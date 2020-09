«Ho ricevuto i resti di mio nonno scomparso in una scatola di maionese»

Una donna ha denunciato che la giustizia argentina le ha consegnato i resti del nonno in una scatola di maionese. L'uomo, identificato come Luis Sosa, era scomparso all'inizio del 2019 dalla sua casa nella città di General Roca, situata nella provincia di Río Negro.

«Ti cercano per un anno e otto mesi, ti aspettano e poi ti consegnano come se fossi niente! Così, in una scatola di maionese!», ha denunciato attraverso un post di Facebook, Verónica Sosa, la nipote dell'uomo scomparso.

Recentemente, la donna ha commentato che le autorità «dall'inizio hanno fatto cose sbagliate», perché appena un mese dopo la scomparsa, hanno trovato un teschio in una discarica e all'epoca hanno sostenuto che fosse di una donna di circa 40 anni.

Al contrario, recentemente il pubblico ministero in carica ha informato i parenti che le ossa ritrovate in quel momento sono state nuovamente analizzate e appartengono al signor Luis. Verónica crede che il teschio sia stato «chiaramente portato» sulla scena del ritrovamento, poiché non c'erano altri frammenti ossei o vestiti.

I parenti hanno ancora molti dubbi sul caso e hanno raccontato ai media locali di non poter fare il funerale al loro congiunto, poiché non hanno ricevuto il certificato di morte. «Hanno fatto sparire Luis Sosa! Luis Sosa non si è lasciato morire in una discarica. Luis Sosa non è un pezzo di cranio. A Luis Sosa è successo qualcosa», ha concluso Verónica.

