Riceve 6 milioni sul conto per errore, lei compra una casa da sogno per la famiglia: dopo 7 mesi la scoperta

Doveva ricevere un rimborso da 10 dollari dal sito di criptovalute Crypto.com ma si è trovata sul conto la cifra folle di 10.5 milioni di sterline. È la storia assurda di Thevamanogari Manivel, di Melbourne (Australia) che è diventata improvvisamente "milionaria per caso". Il sogno però è durato poco: dopo 7 mesi l'azienda si è resa conto dell'errore e ha chiesto i soldi indietro. In questo tempo però la donna ha fatto in tempo a spendere una buona parte dei soldi, comprando una casa per la famiglia e distribuendo il resto ad amici e parenti. Attualmente l'azienda ha avviato un procedimento legale nei suoi confronti.

Perchè ha ricevuto questa cifra?

La cifra folle si spiega perchè per errore la società Crypto.com ha inserito il numero di conto della donna nel campo riservato all'importo. Un numero a 9 cifre appunto. La cosa realmente strana, come evidenziano gli avvocati della donna, è che dal quartier generale se ne siano accorti solamente 7 mesi dopo.

La donna ha comprato una casa di lusso per la famiglia

Appena ha ricevuto i soldi la signora Manivel ha speso una parte sostanziosa in una casa di lusso per aiutare la sua famiglia. Ha infatti speso oltre 1 milione di sterline in una casa con cinque camere da letto e quattro bagni che poi ha regalato a sua sorella, Thilagavathy Gangadory. La restante parte del pagamento ricevuto l'ha distribuito tra sei persone, tra cui la figlia e la sorella.

Il procedimento legale

La società Crypto.com si è accorta dell'errore dopo 7 mesi durante un audit di routine e ha avviato un procedimento legale contro la donna chiedendo di rimborsare ogni centesimo. La battaglia legale dell'azienda contro la signora è iniziata a febbraio: attualmente l'azienda è riuscita a congelare i conti della donna e della sorella oltre che a fargli vendere la casa. Il giudice della Corte Suprema del Victoria, James Elliott, ha ora ordinato la vendita della proprietà e il rimborso del denaro, inclusi interessi del dieci per cento e spese legali.