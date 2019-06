Amadeus e Giovanna Civitillo si sposano in chiesa: «È il coronamento del nostro sogno d'amore»​

Giovedì 27 Giugno 2019, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2019 21:10

è diventato. È nato oggi pomeriggio, alla Casa di cura Santa Famiglia, il primogenito del terzino olandese dellae della moglie, la bella. Molto curioso il nome scelto da Karsdorp e dalla moglie per il loro primo figlio.Il primogenito disi chiamaed è nato alle 15.57 di oggi. Il nome è decisamente poco comune e potrebbe essere un vero e proprio tributo a Kylian Mbappé, l'asso francese del Paris Saint-Germain che evidentemente piace molto al terzino olandese.Sono sempre di più i vip che scelgono la clinica romana di via dei Gracchi per dare alla luce i propri pargoli. Dai Montezemolo ai Malagò, dalla modella Catrinel Marlon alla compagna di Francesco Arca, dall’attrice Sarah Felderbaum, compagna di Daniele De Rossi fino alle mogli dei calciatori Florenzi, Basta e Luis Felipe della Lazio.