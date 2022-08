Ricky Bibey, la compagna: «Nessun gioco erotico. Voleva cancellare tutti e due»

«Non l’avevo mai visto così, non era in sé ma non c’è stato nessun gioco erotico». A parlare è la compagna di Ricky Bibey, il rugbista inglese trovato morto il 16 luglio in una stanza d’albergo a Firenze, a due passi dal Ponte Vecchio. «Ricky mi ha preso con la forza - aveva raccontato, come riporta il corrierefiorentino -. Non volevo dormire con lui e abbiamo litigato. Era fuori di sé e urlava che voleva cancellare tutti e due».

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Ricky Bibey, ex di Rugby League morto in albergo a Firenze.... PERSONE Alex Zanardi, incendio nella sua villa

Ricky Bibey, ex di Rugby League morto in albergo a Firenze. «Gioco erotico finito male», grave la fidanzata Che cos'è il Rugby a 13

Jennie Platt, cittadina inglese di 44 anni, è stata ascoltata dagli inquirenti la scorsa settimana, dopo che precedentemente era stata sottoposta a due interventi chirurgici perché gravemente ferita.

Cosa è accaduto

La donna, quella mattina, uscì sotto choc uscì dalla camera da letto che condivideva con Bibey, chiedendo aiuto al personale e ai clienti. Poi perse i sensi. All’arrivo delle ambulanze era in condizioni disperate. Per lui, ormai non c’era più niente da fare, stroncato da un infarto. Le criticità mediche di Jennie Platt sono rientrate, ma la donna dovrà continuare a sottoporsi a cure.

Successful estate agent Jennie Platt was rushed to hospital where she needed three operations after she was viciously beaten up by her lover Ricky Bibey, 40, who passed away from a suspected heart attack in the terrifying incident. https://t.co/MyQQANmLv3 — KatNL (@KatNL) August 2, 2022

Le rivelazioni dell'amica

Un’amica di famiglia della compagna del rugbista morto ha raccontato al DailyMail alcuni dettagli della relazione tra i due e come sta Jennifer da quando è tornata a casa: «Sono stati insieme per tre anni. Erano andati a Firenze per quella che avrebbe dovuto essere una vacanza rigenerante, ma negli ultimi sei mesi Ricky aveva avuto un crollo psicologico. Era stato dentro e fuori da alcuni centri e il viaggio avrebbe dovuto rimetterlo in carreggiata - racconta l’amica di Jenny -, ma è finita in tragedia. Jennie è fortunata a essere ancora tra di noi dopo l’attacco che ha subito. La ferita che ha all’orbita oculare ci preoccupa e in questo momento è su una sedia a rotelle».