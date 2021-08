Raoul Bova, festa a sorpresa per i 50 anni: nessun vip tra gli invitati

RIETI - Festa di compleanno a sorpresa per l'attore romano Raoul Bova, che sabato 14 agosto ha compiuto 50 anni. Per lui una festa a sorpresa organizzata nei minimi dettagli dalla compagna, l'attrice e modella spagnola Rocio Muñoz Morales che, dopo avergli proposto una cena in un noto locale reatino, in compagnia dell'amico fidato Claudio Ponzani e la compagna Silvia, ha imboccato la strada che porta a Rocca Vittiana, una frazione del comune di Varco Sabino.

La festa

All'interno di una villa di amici, Rocio Muñoz Morales aveva pensato proprio a tutto: catering, servizio fotografico, fuochi d'artificio, ma soprattutto ha fatto in modo e maniera che ad accogliere Raoul Bova fossero i figli, i parenti più stretti e gli amici, ma non ospiti vip. E così, lontano da occhi indiscreti - tanti i paparazzi respinti dalla sicurezza - l'attore romano ha potuto gustarsi una festa riuscitissima culminata con uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato a giorno lo specchio d'acqua sottostante del lago del Salto, come testimonia la foto pubblicata poco fa dalla modella spagnola sul suo profilo Instagram.