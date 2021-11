Centrato un "5" da oltre 47mila euro al Superenalotto in Sabina: «Speriamo che la vincita sia andata a chi ne aveva bisogno»

RIETI - Vinti 47 mila euro con un “cinque” al Superenalotto a Torri in Sabina. La “dea bendata” torna a far tappa in Sabina presso l’Emporio 95 di via Porta Ternana a Torri in Sabina. Un indirizzo che già conosceva la dea visto che non più tardi di due anni fa c’era già stata una vincita di 300 mila euro al gioco Il Miliardario.

La vincita

Questa volta è stato centrato un "5", realizzato al Superenalotto a far felice un anonimo avventore che si è portato a casa oltre 47 mila euro (47.356 per l'esattezza). Ad annunciarlo questa mattina i titolari dell’Emporio ’95, Morena Magnifica e Dino Galletti. «L’auspicio – spiegano i titolari- è che questa somma comunque importante sia andata a chi magari ne ha davvero bisogno. Non è la prima volta che si vince qui da noi e questo ci fa felici. Oltre queste somme in passato anche piccole altre vincite che fanno comunque sempre bene al morale di chi ha la fortuna di farsi baciare dalla dea bendata».