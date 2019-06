Aweng, la modella di Rihanna che mostra le cicatrici sul viso: «La diversità è bellezza»

Giovedì 20 Giugno 2019, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 17:36

Belle, anche coni nostri difetti. Tra le modelle scelte per la campagna di Fenty, il brand luxury cheha lanciato a maggio 2019 in partnership con il colosso francese LVMH, c'è anche Aweng Mayen Chuol: modella di colore che nelle immagini promozionali mostra le cicatrici sul volto che la caratterizzano. Una scelta fedele ai valori fondanti del marchio del lusso per promuovere il concetto di bellezza inclusiva.Proprio la modella nata in Sudan aveva dichiarato: «So di essere diversa, so che i tratti del mio viso non sono gli stessi di quelli delle altre, ma per me questa è la bellezza». E lo è sicuramente anche per il brand di Rihanna che in principio ha scelto di produrre i capi della collezione fino alla taglia 50, dichiarando oltretutto di schierarsi contro il ritocco fotografico per le immagini della campagna pubblicitaria. L'intento è chiaro: ribaltare il pensiero comune che esistano dei difetti fisici mostrandoli invece come peculiarità di modelle e modelli coinvolti negli scatti.